Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил первый хет-трик на ЧМ-2022. Он заменил в основе Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Рамуш оформил первый хет-трик на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил хет-трик на ЧМ-2022 в матче 1/8 финала против Швейцарии.

На 67-й минуте он сделал счет 5:1 в пользу португальской команды.

21-летний Рамуш стал автором первого хет-трика на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что он вышел в основном составе сборной Португалии, заменив в этом статусе 37-летнего Криштиану Роналду.