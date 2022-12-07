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Сегодня, 09:01

Хет-трик Рамуша — самый молодой на ЧМ за последние 60 лет

Кирилл Бурдаков
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Гонсалу Рамуш забил три гола в ворота сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в возрасте 21 года и 169 дней. Португальский форвард стал пятый по молодости автором хет-трика в истории турнира.

В более молодом возрасте на ЧМ отличались только 17-летний бразилец Пеле, 19-летний немец Эдмунж Конен, а также 20-летние американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт. Правда, все четверо оформляли свой хет-трик более 60 лет назад.

Любопытно, что замыкает молодую десятку соперник Рамуша по 1/8 финала — швейцарец Джердан Шачири.

Самые молодые хет-трики в истории чемпионатов мира

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

Возраст

24.06.1958

1/2 финала

Пеле

Бразилия

Франция — 5:2

17 лет 244 дня

27.05.1934

1/8 финала

Эдмунд Конен

Германия

Бельгия — 5:2

19 лет 198 дней

27.07.1930

Гр.турнир

Берт Пэтноуд

США

Парагвай — 3:0

20 лет 255 дней

03.06.1962

Гр.турнир

Флориан Альберт

Венгрия

Болгария — 6:1

20 лет 261 день

06.12.2022

1/8 финала

Гонсалу Рамуш

Португалия

Швейцария — 6:1

21 год 169 дней

05.06.1938

1/8 финала

Эрнст Вилимовски

Польша

Бразилия — 5:6 (д.в.)

21 год 347 дней

19.06.1954

Гр.турнир

Карлос Борхес

Уругвай

Шотландия — 7:0

22 года 157 дней

17.06.2010

Гр.турнир

Гонсало Игуаин

Аргентина

Корея — 4:1

22 года 190 дней

02.07.1950

1-й гр.турнир

Оскар Мигес

Уругвай

Боливия — 8:0

22 года 210 дней

25.06.2014

Гр.турнир

Джердан Шачири

Швейцария

Гондурас — 3:0

22 года 259 дей

Впервые за 32 года хет-трик пришелся на плей-офф чемпионата мира. В последний раз подобное случалось в 1990 году, когда чехословак Томаш Скухравы трижды огорчил Коста-Рику.

В истории плей-офф чемпионатов мира зафиксировано 18 хет-триков, восемь из которых пришлись на три довоенных турнира. Рамуш потратил на три гола 67 минут. Это лучший результат за последние 56 лет. В 1966 году другой португалец Эйсебио уложил четыре мяча в ворота северных корейцев в час игрового времени.

Рекорд принадлежит шведу Густаву Веттестрему, отличившемуся тремя точными ударами еще в первом тайме игры с Кубой.

Хет-трики в плей-офф чемпионатов мира

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

Голы

27.07.1930

1/2 финала

Педро Сеа

Уругвай

Югославия — 6:1

18' (1:1), 67' (5:1), 72' (6:1)

27.05.1934

1/8 финала

Анджело Скьявио

Италия

США — 7:1

18' (1:0), 29' (3:0), 64' (5:1)

27.05.1934

1/8 финала

Эдмунд Конен

Германия

Бельгия — 5:2

66' (3:2), 70' (4:2), 87' (5:2)

03.06.1934

1/2 финала

Олдржих Неедлы

Чехословакия

Германия — 3:1

19' (1:0), 71' (2:1), 80' (3:1)

05.06.1938

1/8 финала

Эрнст Вилимовски

Польша

Бразилия — 5:6 (д.в.)

53' (2:3), 59' (3:3), 89' (4:4), 118' (5:6)

05.06.1938

1/8 финала

Леонидас

Бразилия

Польша — 6:5 (д.в.)

18' (1:0), 93' (5:4), 104' (6:4)

12.06.1938

1/4 финала

Густав Веттерстрем

Швеция

Куба — 8:0

32' (2:0), 37' (3:0), 44' (4:0)

12.06.1938

1/4 финала

Харри Андерссон

Швеция

Куба — 8:0

9' (1:0), 81' (6:0), 89' (8:0)

26.07.1954

1/4 финала

Теодор Вагнер

Австрия

Швейцария — 7:5

25' (1:3), 27' (3:3), 53' (6:4)

26.07.1954

1/4 финала

Йозеф Хюги

Швейцария

Австрия — 5:7

17' (2:0), 19' (3:0), 58' (5:6)

24.06.1958

1/2 финала

Пеле

Бразилия

Франция — 5:2

52' (3:1), 64' (4:1), 75' (5:1)

28.06.1958

За 3-е место

Жюст Фонтэн

Франция

ФРГ — 6:3

16' (1:0), 36' (3:1), 78' (4:1), 89' (6:3)

23.07.1966

1/4 финала

Эйсебио

Португалия

КНДР — 5:3

27' (1:3), 43' (2:3), 56' (3:3), 59' (4:3)

30.07.1966

Финал

Джефф Херст

Англия

ФРГ — 4:2 (д.в.)

18' (1:1), 98' (3:2), 120' (4:2)

15.06.1986

1/8 финала

Игорь Беланов

СССР

Бельгия — 3:4 (д.в.)

27' (1:0), 70' (2:1), 111' (3:4)

18.06.1986

1/8 финала

Эмилио Бутрагеньо

Испания

Дания — 5:1

43' (1:1), 56' (2:1), 80' (4:1), 88' (5:1)

17.06.1990

1/8 финала

Томаш Скухравы

Чехословакия

Коста-Рика — 4:1

12' (1:0), 63' (2:1), 82' (4:1)

06.12.2022

1/8 финала

Гонсалу Рамуш

Португалия

Швейцария — 6:1

17' (1:0), 51' (3:0), 67' (5:1)

Гонсалу Рамуш стал четвертым португальцем, забившим больше двух голов в матче чемпионата мира. Ранее Педру Паулета и Криштиану Роналду оформляли хет-трики, а Эйсебио — покер.

По количеству хет-триков Португалия сравнялась с Венгрией и Аргентиной и уступает теперь только Германии, чьи представители отличались тремя и более мячами пять раз.

Сборные, игроки которых чаще всего делали хет-трики на чемпионатах мира

Сборная

Игроки (годы)

Хет-трики

ФРГ/Германия

Герд Мюллер-2 (1970-2), Карл-Хайнц Румменигге-1 (1982), Мирослав Клозе-1 (2002), Томас Мюллер-1 (2014)

5

Венгрия

Шандор Кочиш-2 (1954-2), Флориан Альберт-1 (1962), Ласло Кишш-1 (1982)

4

Аргентина

Габриэль Батистута-2 (1994, 1998), Гильермо Стабиле-1 (1930), Гонсало Игуаин-1 (2010)

4

Португалия

Эйсебио-1 (1966), Педру Паулета-1 (2002), Криштиану Роналду-1 (2018), Гонсалу Рамуш-1 (2022)

4

Уругвай

Педро Сеа-1 (1930), Оскар Мигес-1 (1950), Карлос Борхес-1 (1954)

Бразилия

Леонидас-1 (1938), Адемир-1 (1950), Пеле-1 (1958)

3

Польша

Эрнст Вилимовски-1 (1938), Анджей Шармах-1 (1974), Збигнев Бонек-1 (1982)

3

Англия

Джефф Херст-1 (1966), Гари Линекер-1 (1986), Харри Кейн-1 (2018)

3

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
0
ЧМ-2022
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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
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20.11
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Катар
Эквадор
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21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
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Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
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02.12
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Гана
Уругвай
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Сенегал
3 : 0
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18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
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22:00
Бразилия
Корея
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Марокко
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пен 3 : 0
0 : 0
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Хорватия
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Марокко
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- : -
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Англия
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Пр 62
- : -
Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.40 X 5.00 П2 1.39
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 5.80 X 3.80 П2 1.69
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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