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Гонсалу Рамуш забил три гола в ворота сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в возрасте 21 года и 169 дней. Португальский форвард стал пятый по молодости автором хет-трика в истории турнира.
В более молодом возрасте на ЧМ отличались только 17-летний бразилец Пеле, 19-летний немец Эдмунж Конен, а также 20-летние американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт. Правда, все четверо оформляли свой хет-трик более 60 лет назад.
Любопытно, что замыкает молодую десятку соперник Рамуша по 1/8 финала — швейцарец Джердан Шачири.
Самые молодые хет-трики в истории чемпионатов мира
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
24.06.1958
|
1/2 финала
|
Пеле
|
Бразилия
|
Франция — 5:2
|
17 лет 244 дня
|
27.05.1934
|
1/8 финала
|
Эдмунд Конен
|
Германия
|
Бельгия — 5:2
|
19 лет 198 дней
|
27.07.1930
|
Гр.турнир
|
Берт Пэтноуд
|
США
|
Парагвай — 3:0
|
20 лет 255 дней
|
03.06.1962
|
Гр.турнир
|
Флориан Альберт
|
Венгрия
|
Болгария — 6:1
|
20 лет 261 день
|
06.12.2022
|
1/8 финала
|
Гонсалу Рамуш
|
Португалия
|
Швейцария — 6:1
|
21 год 169 дней
|
05.06.1938
|
1/8 финала
|
Эрнст Вилимовски
|
Польша
|
Бразилия — 5:6 (д.в.)
|
21 год 347 дней
|
19.06.1954
|
Гр.турнир
|
Карлос Борхес
|
Уругвай
|
Шотландия — 7:0
|
22 года 157 дней
|
17.06.2010
|
Гр.турнир
|
Гонсало Игуаин
|
Аргентина
|
Корея — 4:1
|
22 года 190 дней
|
02.07.1950
|
1-й гр.турнир
|
Оскар Мигес
|
Уругвай
|
Боливия — 8:0
|
22 года 210 дней
|
25.06.2014
|
Гр.турнир
|
Джердан Шачири
|
Швейцария
|
Гондурас — 3:0
|
22 года 259 дей
Впервые за 32 года хет-трик пришелся на плей-офф чемпионата мира. В последний раз подобное случалось в 1990 году, когда чехословак Томаш Скухравы трижды огорчил Коста-Рику.
В истории плей-офф чемпионатов мира зафиксировано 18 хет-триков, восемь из которых пришлись на три довоенных турнира. Рамуш потратил на три гола 67 минут. Это лучший результат за последние 56 лет. В 1966 году другой португалец Эйсебио уложил четыре мяча в ворота северных корейцев в час игрового времени.
Рекорд принадлежит шведу Густаву Веттестрему, отличившемуся тремя точными ударами еще в первом тайме игры с Кубой.
Хет-трики в плей-офф чемпионатов мира
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Голы
|
27.07.1930
|
1/2 финала
|
Педро Сеа
|
Уругвай
|
Югославия — 6:1
|
18' (1:1), 67' (5:1), 72' (6:1)
|
27.05.1934
|
1/8 финала
|
Анджело Скьявио
|
Италия
|
США — 7:1
|
18' (1:0), 29' (3:0), 64' (5:1)
|
27.05.1934
|
1/8 финала
|
Эдмунд Конен
|
Германия
|
Бельгия — 5:2
|
66' (3:2), 70' (4:2), 87' (5:2)
|
03.06.1934
|
1/2 финала
|
Олдржих Неедлы
|
Чехословакия
|
Германия — 3:1
|
19' (1:0), 71' (2:1), 80' (3:1)
|
05.06.1938
|
1/8 финала
|
Эрнст Вилимовски
|
Польша
|
Бразилия — 5:6 (д.в.)
|
53' (2:3), 59' (3:3), 89' (4:4), 118' (5:6)
|
05.06.1938
|
1/8 финала
|
Леонидас
|
Бразилия
|
Польша — 6:5 (д.в.)
|
18' (1:0), 93' (5:4), 104' (6:4)
|
12.06.1938
|
1/4 финала
|
Густав Веттерстрем
|
Швеция
|
Куба — 8:0
|
32' (2:0), 37' (3:0), 44' (4:0)
|
12.06.1938
|
1/4 финала
|
Харри Андерссон
|
Швеция
|
Куба — 8:0
|
9' (1:0), 81' (6:0), 89' (8:0)
|
26.07.1954
|
1/4 финала
|
Теодор Вагнер
|
Австрия
|
Швейцария — 7:5
|
25' (1:3), 27' (3:3), 53' (6:4)
|
26.07.1954
|
1/4 финала
|
Йозеф Хюги
|
Швейцария
|
Австрия — 5:7
|
17' (2:0), 19' (3:0), 58' (5:6)
|
24.06.1958
|
1/2 финала
|
Пеле
|
Бразилия
|
Франция — 5:2
|
52' (3:1), 64' (4:1), 75' (5:1)
|
28.06.1958
|
За 3-е место
|
Жюст Фонтэн
|
Франция
|
ФРГ — 6:3
|
16' (1:0), 36' (3:1), 78' (4:1), 89' (6:3)
|
23.07.1966
|
1/4 финала
|
Эйсебио
|
Португалия
|
КНДР — 5:3
|
27' (1:3), 43' (2:3), 56' (3:3), 59' (4:3)
|
30.07.1966
|
Финал
|
Джефф Херст
|
Англия
|
ФРГ — 4:2 (д.в.)
|
18' (1:1), 98' (3:2), 120' (4:2)
|
15.06.1986
|
1/8 финала
|
Игорь Беланов
|
СССР
|
Бельгия — 3:4 (д.в.)
|
27' (1:0), 70' (2:1), 111' (3:4)
|
18.06.1986
|
1/8 финала
|
Эмилио Бутрагеньо
|
Испания
|
Дания — 5:1
|
43' (1:1), 56' (2:1), 80' (4:1), 88' (5:1)
|
17.06.1990
|
1/8 финала
|
Томаш Скухравы
|
Чехословакия
|
Коста-Рика — 4:1
|
12' (1:0), 63' (2:1), 82' (4:1)
|
06.12.2022
|
1/8 финала
|
Гонсалу Рамуш
|
Португалия
|
Швейцария — 6:1
|
17' (1:0), 51' (3:0), 67' (5:1)
Гонсалу Рамуш стал четвертым португальцем, забившим больше двух голов в матче чемпионата мира. Ранее Педру Паулета и Криштиану Роналду оформляли хет-трики, а Эйсебио — покер.
По количеству хет-триков Португалия сравнялась с Венгрией и Аргентиной и уступает теперь только Германии, чьи представители отличались тремя и более мячами пять раз.
Сборные, игроки которых чаще всего делали хет-трики на чемпионатах мира
|
Сборная
|
Игроки (годы)
|
Хет-трики
|
ФРГ/Германия
|
Герд Мюллер-2 (1970-2), Карл-Хайнц Румменигге-1 (1982), Мирослав Клозе-1 (2002), Томас Мюллер-1 (2014)
|
5
|
Венгрия
|
Шандор Кочиш-2 (1954-2), Флориан Альберт-1 (1962), Ласло Кишш-1 (1982)
|
4
|
Аргентина
|
Габриэль Батистута-2 (1994, 1998), Гильермо Стабиле-1 (1930), Гонсало Игуаин-1 (2010)
|
4
|
Португалия
|
Эйсебио-1 (1966), Педру Паулета-1 (2002), Криштиану Роналду-1 (2018), Гонсалу Рамуш-1 (2022)
|
4
|
Уругвай
|
Педро Сеа-1 (1930), Оскар Мигес-1 (1950), Карлос Борхес-1 (1954)
|
|
Бразилия
|
Леонидас-1 (1938), Адемир-1 (1950), Пеле-1 (1958)
|
3
|
Польша
|
Эрнст Вилимовски-1 (1938), Анджей Шармах-1 (1974), Збигнев Бонек-1 (1982)
|
3
|
Англия
|
Джефф Херст-1 (1966), Гари Линекер-1 (1986), Харри Кейн-1 (2018)
|
3
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)