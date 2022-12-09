Источник: Роналду начнет матч 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко на скамейке запасных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду начнет в запасе матч 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко, сообщает A Bola.

По данным источника, его место займут Гонсалу Рамуш — автор хет-трика в ворота Швейцарии в матче 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что португалец, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ со Швейцарией, был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды.

Позже 37-летний португалец высказался об этом публично.

Матч Португалии и Марокко состоится 10 декабря.