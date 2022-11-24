Криштиану Роналду — о победе над Ганой: «Это только первый шаг!»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над Ганой (3:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

«Крайне важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы еще ничего не выиграли! Это только первый шаг!

Мы движемся к своей цели. Вперед, Португалия!» - написал Роналду в социальных сетях.

37-летний Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.

Португальцы во втором туре ЧМ-2022 сыграют 28 ноября со сборной Уругвая, а команда Ганы в тот же день проведет матч против сборной Кореи.