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24 ноября, 22:31

Криштиану Роналду — о победе над Ганой: «Это только первый шаг!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над Ганой (3:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

«Крайне важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы еще ничего не выиграли! Это только первый шаг!

Мы движемся к своей цели. Вперед, Португалия!» - написал Роналду в социальных сетях.

37-летний Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. 

Португальцы во втором туре ЧМ-2022 сыграют 28 ноября со сборной Уругвая, а команда Ганы в тот же день проведет матч против сборной Кореи.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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