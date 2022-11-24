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24 ноября, 22:40

Рафаэл Леау поделился эмоциями после первого гола за сборную Португалии

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау поделился эмоциями после завершения матча ЧМ-2022 против Ганы (3:2).

В этой встрече он забил гол, который стал для него дебютным в составе национальной команды.

«Я давно этого ждал. Но еще важнее, что смог помочь команде. Самое главное — это победа.

Считаю, что мы полностью владели инициативой. Хорошо сыграли в атаке. Но допустили пару ошибок в обороне, из-за чего концовка выдалась нервной», — цитирует Леау A Bola.

В следующем туре португальцы 28 ноября сыграют с уругвайцами, сборна Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.

 
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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