Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 22:49

Феликс — о голе в ворота Ганы: «Я с детства мечтал забить в первой своей игре на чемпионате мира»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал победу над Ганой (3:2) в первом туре группы Н чемпионата мира-2022.

23-летний футболист отметился голом в этой игре. Он забил в своем первом матче на чемпионате мира.

«Гол был шикарным, один из лучших моментов в моей карьере. Это была мечта — в первой игре на чемпионате мира сразу же забить гол. Мечтали об этом с детства», — приводит слова Феликса Marca.

О победе над африканской командой форвард сказал, что это принесло Португалии больше уверенности для предстоящих игр и больше душевного спокойствия.

Португалия набрала 3 очка и занимает первое место в группе H. Гана идет на четвертой строчке (0 очков). Ранее команды Кореи и Уругвая сыграли вничью (0:0) и набрали по 1 очку.

В следующим туре португальцы 28 ноября сыграет против Уругвая, а Гана в этот же день встретится со сборной Южной Кореи.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Marca
Жоау Феликс
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
1
0
Читайте также
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер сборной Ганы: «Мне кажется, не стоило ставить пенальти в наши ворота. Это бардак»

Бразилия — Сербия: Ришарлисон открыл счет во втором тайме