Пулишич — о вылете сборной США с ЧМ-2022: «Эта рана будет долго болеть»

Вингер сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Эта рана будет долго болеть, но я так благодарен этой команде и всем, кто поддерживал нас. Мечта всей жизни сбылась, представлять свою страну на чемпионате мира. Мы вернемся», — написал Пулишич в социальной сети.

Сборная США дошла на ЧМ-2022 в Катаре до 1/8 финала и уступила Нидерландам (1:3).

24-летний Пулишич принял участие во всех четырех матчах сборной США на ЧМ-2022, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.