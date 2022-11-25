Бэйл заявил, что ему трудно переварить поражение Уэльса от Ирана на ЧМ-2022

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от Ирана (0:2) в матче второго тура группы В чемпионата мира-2022.

«Нет иного варианта, как сказать, что мы сожалеем об этом поражении. Очень трудно переварить это. Во втором тайме игроки Ирана превосходили нас. Мы должны продолжать идти вперед, не опускать голову. Будет очень трудно, знаем, но мы должны бороться до конца и наслаждаться чемпионатом мира», — приводит слова Бэйла Marca.

Иран с 3 очками занимает второе место в группе B, Уэльс с одним очком — на последней строчке.

Следующий матч валлийцы проведут 29 ноября против Англии. Начало — в 22.00 мск.