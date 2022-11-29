Азмун был заменен в перерыве матча Иран — США. Пулишич получил травму в моменте с голом и также покинул поле

Нападающий Сердар Азмун был заменен в перерыве матча Иран — США. Вместо форварда сборной Ирана на поле появился полузащитник Саман Годдос.

В сборной США также произошла замену. Вместо автора единственного гола в первом тайме Кристиана Пулишича вышел хавбек Бренден Ааронсон.

Отметим, что Пулишич получил травму в моменте с голом, когда врезался во вратаря сборной Ирана.

Игроку оказали помощь и он смог доиграть первую половину, но потом был замнен.