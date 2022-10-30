Соболев: «В какой-то момент тоже задумался, что неплохо играю и был бы одним из кандидатов на место в заявке на ЧМ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом мира, который в 2022 году пройдет в Катаре.

— Впереди чемпионат мира, с какими эмоциями ждете это событие? Есть ли обида какая-то?

— Есть, конечно. В какой-то момент тоже задумался, что сейчас неплохо играю и был бы одним из кандидатов на место в заявке на ЧМ. Мы играем ради еврокубков, чемпионата мира, а когда это забирают, обидно. Не буду никого поддерживать, буду ждать хороший футбол.

— На связи с ребятами, которые сейчас не в команде? С Мартинсом, например.

— Мартинс здесь, восстанавливается. С Бальде тоже на связи, с Мозесом. Со всеми на связи.

— Поздравлял ли Айртона с победой в Кубке Либертадорес?

— Нет, не поздравлял.