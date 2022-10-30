Соболев: «В какой-то момент тоже задумался, что неплохо играю и был бы одним из кандидатов на место в заявке на ЧМ»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом мира, который в 2022 году пройдет в Катаре.
— Впереди чемпионат мира, с какими эмоциями ждете это событие? Есть ли обида какая-то?
— Есть, конечно. В какой-то момент тоже задумался, что сейчас неплохо играю и был бы одним из кандидатов на место в заявке на ЧМ. Мы играем ради еврокубков, чемпионата мира, а когда это забирают, обидно. Не буду никого поддерживать, буду ждать хороший футбол.
— На связи с ребятами, которые сейчас не в команде? С Мартинсом, например.
— Мартинс здесь, восстанавливается. С Бальде тоже на связи, с Мозесом. Со всеми на связи.
— Поздравлял ли Айртона с победой в Кубке Либертадорес?
— Нет, не поздравлял.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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