Мелешин — об азиатских странах на ЧМ-2022: «Здорово, что они проявляют себя и показывают достойный результат»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин поделился мнением о выступлении азиатских стран на чемпионате мира-2022.

— Как относитесь к выступлению азиатских стран на чемпионате мира?

— Вчера смотрел матчи. Очень здорово за этим наблюдать. Рад за сборные, в которые особо никто не верит, которые считаются андердогами. Здорово, что они проявляют себя и показывают достойный результат.

— Переход России в Азиатскую конфедерацию?

— Особо об этом не думал. Я еще не игрок основного состава «Спартака». Мне пока рано об этом думать.

— Это больше даже сборной касается.

— Я даже в сборную не вызывался.

— Тебе играть там еще.

— Посмотрим.

— Не исключаете, что на ЧМ победит какая-то неожиданная команда?

— Не исключаю. У всех шансы есть. Все играют в равных условиях.

— Главная сенсация?

— Когда Аргентина проиграла, было странно. Но в целом этого можно ожидать. Плохое выступление Бельгии тоже было неожиданным. Немцы тоже вылетели из группы. Много сенсаций.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.