Лев Лещенко назвал Германию фаворитом ЧМ-2022: «Фаворитов много, но выиграют немцы»

10 ноября, 16:09
Народный артист России Лев Лещенко назвал фаворита предстоящего чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.
— Будете ли следить за чемпионатом мира?
— Очень фрагментарно. Ну какой смысл? Буду смотреть только избранные какие-то игры — полуфинал и финал. Наши не играют и нет никакого интереса. Смотреть надо, когда болеешь за кого-то, а за кого болеть? За Польшу или за Англию?
— Кто фаворит на ваш взгляд?
— Фаворитов много, но выиграют немцы, как всегда, — рассказал Лещенко «Спорт День за Днем».
В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования