Лев Лещенко назвал Германию фаворитом ЧМ-2022: «Фаворитов много, но выиграют немцы»

Народный артист России Лев Лещенко назвал фаворита предстоящего чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

— Будете ли следить за чемпионатом мира?

— Очень фрагментарно. Ну какой смысл? Буду смотреть только избранные какие-то игры — полуфинал и финал. Наши не играют и нет никакого интереса. Смотреть надо, когда болеешь за кого-то, а за кого болеть? За Польшу или за Англию?

— Кто фаворит на ваш взгляд?

— Фаворитов много, но выиграют немцы, как всегда, — рассказал Лещенко «Спорт День за Днем».

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления.