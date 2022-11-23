Непомнящий не был шокирован поражением Германии от Японии на ЧМ-2022

23 ноября, 20:16
Российский тренер Валерий Непомнящий признался, что не был шокирован поражением Германии от Японии (1:2) в первом туре ЧМ-2022.
«Не было шока от игры сборных Германии и Японии. Был к этому готов, так бывает. Всегда наказывается команда, которая не может до конца матча сохранить дисциплину и концентрацию. Мне понравилась игра японцев и в первом, и во втором тайме. Они четко и строго защищались, ждали своего шанса — и дождались», — цитирует Непомнящего Sport24.
Сборная Японии стартовала с победы на ЧМ-2022 и лидирует в группе E, Германия идет на последней, четвертой строчке. Сегодня, 23 ноября состоится второй матч 1-го тура в группе Е между Испанией и Коста-Рикой.
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