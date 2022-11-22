Непомнящий: «В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать»

22 ноября, 18:06
Российский и советский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре Аргентины в матче чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (1:2).
«Они чемпионами мира были. И до финала дошли на том чемпионате. Что ждет ее сейчас, сказать трудно. Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудиты себя показали. В целом Аргентина слабо сыграла. Пешком сейчас никого не победишь», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.
Также он ответил на вопрос, чего не хватило аргентинцам в этой встрече.
«Не готовы были к такому сопротивлению — ни морально, ни тактически», — добавил специалист.
На данный момент Саудовская Аравия занимает 1-е место в группе С (3 очка), Аргентина (0) расположилась на последней позиции.
Другой матч группы С — Мексика — Польша пройдет сегодня, 22 ноября. Начало — в 19.00 по московскому времени.
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