Непомнящий: «У Марокко не оказалось такой фигуры, как Мбаппе, но играли очень достойно»

Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал поражение Марокко от Франции (0:2) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

— Марокканцы играли очень достойно. Мне кажется, если брать по совокупности, они были лучшими. За исключением роли личности в истории, ведь в итоге все решают конкретные люди. А фигуры, которые решили задачу, — это Гризман и Мбаппе. Марокканцы создавали много моментов, но забить не могли. А Мбаппе со вторым голом в их ворота просто шедевр сотворил, проскочил мимо четверых, покатил или бил в дальний. Все сделал здорово. Ну, так же как Месси. Когда нужно, так сверкнет, что там просто уму непостижимо, как творятся такие чудеса. У Марокко не оказалось такой фигуры, — цитирует «КП Спорт» Непомнящего.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокко в субботу, 17 декабря, встретится с Хорватией в матче за третье место. Оба матча начнутся в 18.00 (мск).