Невилл разочарован отсутствием Фодена в старте Англии на матч с США

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об отсутствии полузащитника Фила Фодена в стартовом составе сборной Англии на матч с США (0:0). Он признался, что был очень разочарован, не увидев его в старте, так как он очень талантливый игрок.

«Меня разрывает изнутри, но я очень уважаю Гарета Саутгейта. Он добился гораздо большего, чем любой другой тренер сборной со времен сэра Альфа Рэмси, однако в команде есть парочка талантливых игроков, которые сидят на скамейке — это Трент Александер-Арнольд и Фил Фоден», — приводит слова Невилла Sky Sports.