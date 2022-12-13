Невилл: «В некоторых ситуациях сборная Аргентины вела себя позорно»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал поведение игроков сборной Аргентины на ЧМ-2022.

9 декабря в матче 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды (2:2, 4-3 — по пен.) произошло несколько массовых потасовок. Главный судья встречи Матеу Лаос показал за игру 15 желтых карточек, 8 из которых получили аргентинцы.

«Аргентинские защитники всегда были злыми и готовыми подраться, но то, что было в матче с Нидерландами, — перебор. Аргентина ведет себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным. Когда я был футболистом, то мог отпраздновать гол перед чужими фанатами, но в конце матча всегда шел и жал руки соперникам», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Сборная Аргентины сыграет против Хорватии в 1/2 финала турнира сегодня, 13 декабря, начало — 22.00 мск. 14 декабря состоится второй полуфинал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Марокко.