Невилл впечатлен составом сборной Англии на ЧМ-2022

22 ноября, 12:35
Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл оценил состав «трех львов» на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Уровень игроков, которые выходят на замену, просто пугает: Грилиш, Рэшфорд, Фоден. Перед Гаретом Саутгейтом стоит серьезная задача — втиснуть всех этих талантливых футболистов в состав. Если между всеми элементами сформируется взаимосвязь, мы сможем создать всем большие проблемы», — цитирует Невилла Daily Mail.
Сборная Англии стартовала на чемпионате мира-2022 с победы над сборной Ирана (6:2). Англичанам также предстоит сыграть с США и Уэльсом в группе B.
В следующем матче команда Гарета Саутгейта встретится с американцами, встреча пройдет 25 ноября (начало — в 22.00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования