Неймар повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар открыл счет в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии — 1:0.

Этот гол стал для 30-летнего футболиста 77-м за национальную команду — ровно столько же забил легендарный бразильский форвард Пеле.

Теперь Неймар и Пеле делят рекорд по голам за сборную Бразилии.

В случае победы над Хорватией Бразилия сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с победителем матча Нидерланды — Аргентина.