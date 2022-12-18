Неймар поздравил Месси с титулом чемпиона мира: «Поздравляю, брат»

Нападающий сборной Бразилии Неймар поздравил капитана сборной Аргентины и партнера по «ПСЖ» Лионеля Месси с победой на чемпионате мира.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла соперников из Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

«Поздравляю, брат», — написал бразилец в социальных сетях.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.