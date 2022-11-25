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Сегодня, 07:55

Неймар: «Первый шаг сделан... 6 осталось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Бразили Неймар прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2018.

«Тяжелая игра, но важно было победить. Поздравляю команду, первый шаг сделан... 6 осталось», — написал Неймар в Twitter.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Неймар. Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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