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Сегодня, 15:15

Неймар пропустит оставшиеся матчи группового турнира ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Бразилии Неймар не сыграет в оставшихся матчах группового турнира чемпионата мира в Катаре, сообщает журналист Дани Гил в своих соцсетях.

По информации источника, нападающий, скорее всего, пропустит матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 со Швейцарией. Отмечается, что тренер национальной команды Бразилии Тите также не хочет рисковать Неймаром в заключительной игре группового этапа с Камеруном.

Планируется, что 30-летний футболист восстановится после травмы к плей-офф ЧМ-2022.

Неймар получил травму в матче с Сербией (2:0). Бразильского футболиста заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем. Его заменили на Антони из-за проблем с правой лодыжкой. На бровке Неймар не смог сдержать слез, а также сразу снял бутсу и гетру, чтобы врачи осмотрели ногу. Позже медик сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что игрок вывихнул правую лодыжку.

Неймар Сантос
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Сборная Бразилии по футболу
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