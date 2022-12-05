Неймар с пенальти забил первый гол на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Японии.

Он реализовал пенальти на 13-й минуте встречи — 2:0.

Неймар, который восстановился после травмы, забил первый гол на турнире.

Изначально удар взялся исполнять Рафинья, но потом по собственной инициативе уступил это право Неймару.