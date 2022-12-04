Неймар сможет сыграть против Кореи в 1/8 финала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что нападающий Неймар сможет выйти на поле в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Кореи.

«Да», — приводит Reuters ответ Тите на вопрос о том, будет ли Неймар играть с корейцами.

Неймар принял участие в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Сербии (2:0), провел на поле 79 минут и получил травму голеностопа, из-за чего пропустил две следующих игры своей команды против Швейцарии (1:0) и Камеруна (0:1).

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Корея состоится в понедельник, 5 декабря и начнется в 22.00 (мск).