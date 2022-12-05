Неймар стал третьим бразильским футболистом, забивавшим на трех чемпионатах мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил пенальти в матче с Южной Кореей в матче 1/8 финал ЧМ-2022 и стал третьим игроком, забившим на трех чемпионатах мира в составе национальной команды, сообщает Opta Sport в соцсетях.

30-летний бразилец до чемпионата мира в Катаре забивал на мундиале 2018 года в России и на турнире 2014 года в Бразилии. До него этого результата добивались Пеле и Роналдо.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в матче с США.

Первый тайм матча Бразилия — Южная Корея завершился со счетом 4:0.