Неймар: «Надеюсь, что Пеле поправится как можно скорее»

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о состоянии здоровья легендарного футболиста Пеле.

«Очень сложно говорить о том, через что проходит Пеле. Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, что он поправится как можно скорее, и что эта победа принесла ему некоторое утешение», — приводит слова Неймара официальный сайт ФИФА.

Сборная Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира выиграла у команды Южной Кореи со счетом 4:1.

СМИ сообщали, что 82-летний легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

Пеле становился чемпионом мира в 1958, 1962 и в 1970 годах. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (77 голов).

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Хорватией пройдет в пятницу, 9 декабря, начало — в 18.00 (мск).