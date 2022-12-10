Нидерланды — Аргентина: видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Аргентины переиграла команду Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022.

На 35-й минуте защитник аргентинцев Науэль Молина открыл счет. Этот гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти и удвоил преимущество Аргентины. Сборной Нидерландов удалось на 83-й минуте сократить отставание благодаря голу Ваута Вегхорста. На 11-й добавленной минуте он оформил дубль после хитрого розыгрыша штрафного.

В дополнительное время команды не забили голов. В серии послематчевых пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:3.

Обзор матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.