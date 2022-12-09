Нидерланды — Аргентина: Молина забил после передачи Месси

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина на 35-й минуте открыл счет в матче с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 — 1:0.

Лионель Месси сделал пас, Молина вышел один на один с голкипером и пробил точно в девятку.