Нидерланды — Аргентина: нидерландцы отыграли один мяч

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст забил на 83-й минуте в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2022 — 1:2.

Стивен Бергейс подал в штрафную, где Вегхорст выпрыгнул выше всех и отправил мяч в левый угол ворот.