Нидерланды — Аргентина: футболисты потолкались после свистка об окончании основного времени

Игроки сборных Нидерландов и Аргентины устроили вторую потасовку после свистка об окончании основного времени в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Желтую карточку получил Отаменди.

Потасовка после свистка.

Потасовка после свистка.

Потасовка после свистка.

После основного времени счет в матче 2:2. Команда проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и овертайм не выявит победителя, то за ним последует серия пенальти.