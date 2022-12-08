Барбоза считает, что сборная Нидерландов может обыграть Аргентину в четвертьфинале ЧМ-2022

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Мне интересны Бразилия, Франция, Аргентина и Нидерланды. Думаю, что у команды Луи ван Гала есть шанс. Нидерланды играют более компактно. А Аргентина, как и всегда, зависит от гения Месси. Если Лео будет в форме, будет в духе — будет тяжело», — сказал Барбоза «СЭ».

Матч Нидерланды — Аргентина пройдет завтра, 9 декабря, и начнется в 22.00 по московскому времени.