Нидерланды — Аргентина: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/4 финала ЧМ-2022

В пятницу, 9 декабря, сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала турнира Нидерланды уверенно победили команду США (3:1). Гол и две результативные передачи в той встрече сделал защитник Дензел Дюмфрис. Аргентина победила Австралию со счетом 2:1. В этой встрече форвард Лионель Месси забил свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира.

Следить за матчем Нидерланды — Аргентина вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке