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25 ноября, 20:56

Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Нидерланды — Эквадор — 1:1.
Фото Reuters
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Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче второго тура группы А ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Халифа» завершилась со счетом — 1:1.

Счет в игре на 6-й минуте открыл нападающий нидерландцев Коди Гакпо. На 45+3-й минуте Эквадор мог сравнять, но гол Первиса Эступинана был отменен из-за того, что Августо Поросо находился в офсайде и мешал обзору голкипера Нидерландов.

В начале второго тайма на 49-й минуте полузащитник эквадорцев Эннер Валенсия все-таки поразил ворота сборной Нидерландов и установил итоговый счет в матче. Отметим, что на 89-й минуте Валенсия получил травму, его унесли с поля на носилках. 33-летнего полузащитника заменил Кевин Родригес.

Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 мск.

По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка).

Последнее место в группе А у Катара (0 очков). Страна-хозяйка ЧМ-2022 потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
1:1
Эквадор

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Коди Гакпо
Эннер Валенсия
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