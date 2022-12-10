Нидерланды и Аргентина сыграют дополнительное время в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Нидерланды и Аргентина не смогли выявить победителя в основное время в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе аргентинцев отметились Науэль Молина и Лионель Месси. За нидерландцев дубль оформил Ваут Вегхорст.

Теперь сборные проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и овертайм не выявит победителя, то за ним последует серия пенальти.