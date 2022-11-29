Нидерланды — Катар: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Нидерландов одержала победу над командой Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0.

В составе победителей отличились нападающий Коди Гакпо и полузащитник Френки де Йонг.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Нидерланды — Катар

Сборная Нидерландов набрала 7 очков в трех турах группового этапа и заняла первое место в группе А. Ее соперником по 1/8 финала станет команда, которая займет второе место в группе В.