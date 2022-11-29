Нидерланды — Катар: Гакпо открыл счет в игре

Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счет на 26-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Катаром — 1:0.

Он получил мяч в штрафной и точно пробил в правый угол ворот соперника.

Для Гакпо это третий гол на ЧМ-2022.