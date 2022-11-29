Нидерланды — Катар: гол Бергейса отменен из-за фола в атаке

Гол полузащитника Нидерландов Стевена Бергейса в ворота Катара в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022 отменен из-за фола в атаке

Бергейсна 68-й минуте получил хорший пас от своего одноклубника и реализовал момент. Главный арбитр встречи решил, что ему стоит пересмотреть с помощью ВАР эпизод с голом из-за возможной игры рукой.

В итоге взятие ворот не засчитано, так как Гакпо слегка подыграл себе рукой во время атаки.