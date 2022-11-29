Нидерланды обыгрывают Катар после первого тайма матча ЧМ-2022

Нидерланды обыгрывают Катар после первого тайма матча заключительного тура групповой стадии чемпионата мира-2022 — 1:0.

Голом в игре отметился полузащитник Коди Гакпо. Для него это третий гол на ЧМ-2022.

В другом матче группы А Сенегал обыгрывает Эквадор (1:0).