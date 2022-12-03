Нидерланды проходили стадию 1/8 финала ЧМ в пяти из последних шести случаев

Сборная Нидерландов обыграла команду США со счетом 3:1 и стала первым участником 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Нидерланды проходили стадию 1/8 финала ЧМ в пяти из последних шести случаев, в том числе победив в последних трех 1/8 финала (2010, 2014 и 2022).

Нидерланды не проигрывают в последних 11 матчах на чемпионате мира (8 побед и 3 ничьи) — это их рекордная серия за всю историю.

За выход в полуфинал чемпионата мира сборная Нидерландов поспорит с победителем матча между командами Аргентины и Австралии.