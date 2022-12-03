Нидерланды — США: видеобзор матча ЧМ-2022

Сборная Нидерландов обыграла команду США в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Дюмфрис. У американцев отличился Хаджи Райт.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Нидерланды — США

За выход в полуфинал чемпионата мира сборная Нидерландов поспорит с победителем матча между командами Аргентиныи Австралии, который пройдет также 3 декабря.