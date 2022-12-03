Нидерланды — США: американцы сократили отставание

Нападающий сборной США Хаджи Райт забил на 76-й минуте матча с Нидерландами в 1/8 финала ЧМ-2022 — 1:2.

Кристиан Пулишич с правого фланга штрафной прострелил во вратарскую, Райт подставил пятку и мяч по необычной дуге полетел к дальней штанге.

Для форварда это первый гол на турнире в Катаре.