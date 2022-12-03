Нидерланды — США: Дюмфрис забил сумасшедший гол

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис на 81-й минуте забил в матче с США в 1/8 финала ЧМ-2022 — 3:1.

Блинда сделал пас к дальней штанге, откуда Дюмфрис пробил ногой в прыжке.

Для Дюмфриса это дебютный гол на турнире в Катаре.