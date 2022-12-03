Нидерланды — США: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и США объявили стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Думфрис, де Йонг, де Рон, Классен, Гакпо, Депай.

США: Тернер, Робинсон, Рим, Циммерман, Дест, Муса, Адамс, Маккенни, Пулишич, Феррейра, Веа.

Встреча пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» и начнется в 18.00 по московскому времени.