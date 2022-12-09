Нигматуллин: «Бразилия — это команда настроения. У них непродуктивный футбол»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу национальной команды Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

«У бразильцев непродуктивный футбол, поэтому она не может что-то серьезное выиграть, так же, как и Аргентина. Ни одна сборная мира не обладает, наверное, таким составом, но у них нет стабильности. Бразилия — это команда настроения. Они в прошлой игре за 20 минут все решили, а на этот раз встретились с более прагматичным футболом и потерялись немного, — цитирует Metaratings.ru Нигматуллина. — Хорваты сами ничего не создавали, но и другим не позволяли. Конечно, победителей не судят. Эта тактика имеет право на существование. Молодцы, что отыгрались. Их вратарь один раз выручил. Отмечу уверенность хорватских футболистов в пенальти. Алиссон не мог угадать ни один удар. Хоть Хорватия и возрастная команда, но очень складная и крепкая с Модричем во главе».

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.