Николаев заявил, что Орсато не сомневался при назначении пенальти в ворота Хорватии

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением о назначении пенальти в ворота сборной Хорватии полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре против национальной команды Аргентины (0:3).

«Действительно, мнения по поводу назначения пенальти в ворота сборной Хорватии разделились, причем 50 на 50. Момент действительно спорный и сложный, это не черное и белое. Кто-то видит, что нападающий сам влетает во вратаря, для кого-то голкипер делает движение и не играет в мяч, а в игрока. Но мне ближе позиция Орсато, который видел эпизод в динамике, у него не было сомнения в решении назначить пенальти. Поэтому, его все-таки можно поддержать. Не стал бы говорить, что гол с пенальти был определяющим, а хорваты после него развалились. Национальная команда Хорватии на этом чемпионате несколько раз проигрывала, но по ходу матча отыгрывалась и в итоге побеждала. Поэтому сборная Аргентина была к этому готова. Думаю, что хорватов деморализовал второй гол, такие ошибки в обороне не логичны», — приводит слова Николаева Metaratings.ru.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022.

14 декабря, сборная Франции сыграет с Марокко за выход в финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.