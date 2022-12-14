Игроки сборной Аргентины после выхода в финал ЧМ: «Бразильцы, что случилось? Пентакампеоны смяты!»

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди выложил видео из раздевалки после победы в полуфинале ЧМ-2022 над Хорватией (3:0).

На видео Отаменди и его партнеры пели: «Бразильцы, что случилось? Пентакампеоны смяты! Месси поехал в Рио и остался с кубком! Мы — аргентинская банда, и мы всегда будем жить, потому что у нас есть мечта стать чемпионами мира. Я такой, я аргентинец, я не забуду о Марадоне и Фолклендских островах. Я такой, как есть, и я пришел поддержать вас, я следую за Аргентиной повсюду»

Бразильцы покинули мировое первенство после поражения в четвертьфинале от Хорватии (1:1, 2:4 — по пен.).

Соперник сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 определится после второго полуфинального матча между Францией и Марокко. Команды сыграют сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.