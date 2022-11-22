Нопперт: «Сборная Нидерландов хочет зайти как можно дальше. Может быть, даже стать чемпионами мира»

22 ноября, 02:20
Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт поделился мнением о перспективах команды на ЧМ-2022 в Катаре.
«Мы хотим зайти как можно дальше. Может быть, даже стать чемпионами мира, и я не побоюсь это сказать. Потому что иначе можно было даже не приезжать», — приводит слова Нопперта De Telegraaf.
Нидерланды после победы над Сенегалом (2:0) занимают второе место в группе А, на первом — Эквадор. Команды имеют на счету по три очка и следующий матч проведут друг против друга 25 ноября (19.00 мск). Сенегал в этот же день сыграет с Катаром (16.00 мск).
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования