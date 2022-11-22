Нопперт: «Сборная Нидерландов хочет зайти как можно дальше. Может быть, даже стать чемпионами мира»

Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт поделился мнением о перспективах команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы хотим зайти как можно дальше. Может быть, даже стать чемпионами мира, и я не побоюсь это сказать. Потому что иначе можно было даже не приезжать», — приводит слова Нопперта De Telegraaf.

Нидерланды после победы над Сенегалом (2:0) занимают второе место в группе А, на первом — Эквадор. Команды имеют на счету по три очка и следующий матч проведут друг против друга 25 ноября (19.00 мск). Сенегал в этот же день сыграет с Катаром (16.00 мск).