Новицки — о финале ЧМ-2022: «Очень рад за Месси»

Легендарный игрок «Далласа» Дирк Новицки прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией (3:3, пен. — 4:2) в финале чемпионата мира-2022.

«Что за финал! Очень рад за Месси», — написал Новицки в Twitter.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

35-летний Месси на ЧМ-2022 забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах. Его признали лучшим игроком турнира.