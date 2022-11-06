Новый клуб Месси будет зависеть от результатов сборной Аргентины на ЧМ-2022

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Будущее нападающего сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси зависит от результатов национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, если Аргентина сумеет завоевать трофей, то Месси перейдет в «Интер Майами», где завершит карьеру. Если этого не произойдет, то 35-летний футболист останется в Европе в ожидании чемпионата мира 2026 года. Вероятно, аргентинец продлит контракт с «ПСЖ», который истекает в конце нынешнего сезона.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее Месси признался, что чемпионат мира-2022 будет для него последним. Аргентинец выступал на четырех чемпионатах мира: в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.
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