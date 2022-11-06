Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:23

Новый клуб Месси будет зависеть от результатов сборной Аргентины на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Новости

Будущее нападающего сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси зависит от результатов национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, если Аргентина сумеет завоевать трофей, то Месси перейдет в «Интер Майами», где завершит карьеру. Если этого не произойдет, то 35-летний футболист останется в Европе в ожидании чемпионата мира 2026 года. Вероятно, аргентинец продлит контракт с «ПСЖ», который истекает в конце нынешнего сезона.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее Месси признался, что чемпионат мира-2022 будет для него последним. Аргентинец выступал на четырех чемпионатах мира: в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Источник: https://www.elnacional.cat/ca/esports/messi-guanya-mundial-argentina-destinacio-elegida-perd-altra-psg_912018_102.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 0
Перерыв

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Бивол разобрал второго мексиканца за год. Зурдо оказался более жестким, чем Канело
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
Пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших
Тело бывшего хоккеиста обнаружили дома в луже крови в Москве
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
Месси будет принимать решение о своем будущем после ЧМ-2022
«Барселона» не может наладить контакт с окружением Месси
В контракте Месси с «ПСЖ» есть пункт о приоритете сборной над клубом
Кажется, летом Месси уедет в США к Бекхэму. Но есть вариант с возвращением в «Барселону»
Тебас: «Уход из «Барселоны» — ошибка для Месси, их связь стала бы брендом»
Месси не просил руководство «ПСЖ» досрочно отпустить его в сборную Аргентины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Баварии» Дэвис сможет сыграть на чемпионате мира-2022