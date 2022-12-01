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Сегодня, 22:01

Нойер установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира

Анна Горшкова
Корреспондент
Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира.

1 декабря Нойер вышел в старте команды на матч третьего тура групповой стадии против Коста-Рики на ЧМ-2022. Эта игра стала для 36-летнего вратаря 19-й на чемпионатах мира, что является рекордом среди голкиперов.

По этому показателю Нойер превзошел немца Зеппа Майера и бразильца Клаудио Таффарела (18 матчей — у обоих).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
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Уэльс
Англия
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22:00
Иран
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И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
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Мексика
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Польша
Аргентина
0 : 2
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Саудовская Аравия
Мексика
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Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
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13:00
Тунис
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30.11
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Тунис
Франция
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30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
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Испания
Коста-Рика
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27.11
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Япония
Коста-Рика
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27.11
22:00
Испания
Германия
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01.12
22:00
Япония
Испания
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01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
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Марокко
Хорватия
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Бельгия
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27.11
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Хорватия
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28.11
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Бразилия
Швейцария
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Бразилия
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04.12
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2
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Сенегал
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2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
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1
C 22.11 13:00
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1
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0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
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Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 22.0 X 8.20 П2 1.15
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 61.0 X 17.0 П2 1.04
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.20 П2 1.80
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
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