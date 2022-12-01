Нойер установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира.

1 декабря Нойер вышел в старте команды на матч третьего тура групповой стадии против Коста-Рики на ЧМ-2022. Эта игра стала для 36-летнего вратаря 19-й на чемпионатах мира, что является рекордом среди голкиперов.

По этому показателю Нойер превзошел немца Зеппа Майера и бразильца Клаудио Таффарела (18 матчей — у обоих).